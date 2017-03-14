Российские спецназовцы появились близ границы Ливии – Reuters

Официальные американские представители на условиях анонимности заявили, что США наблюдали за российскими спецназовцами и БПЛА в Сиди-Баррани, который расположен примерно в 100 км от границы с Египтом и Ливией, сообщает Reuters.

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Вместе с тем, по данным египетских источников, подразделение российских спецназовцев состоит из 22 человек, более никаких подробностей о миссии российских военных они не сообщили. Однако добавили, что РФ использовала еще одну египетскую базу дальше на восток в Марса-Матрух в начале февраля.

Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию, Египет, в свою очередь, отрицает присутствие какого-либо иностранного контингента на своей территории. "На египетской земле нет иностранного солдата с какой-то другой страны. Это вопрос суверенитета", - сказал представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи. Военные США также отказались от официальных комментариев.

Представители США и дипломатического корпуса объяснили присутствие России в Ливии попыткой поддержать ливийского военного командующего Халифа Хафтара, который потерпел неудачу после нападения исламистов на нефтяные порты, контролируемые его войсками.