В ЕС без виз смогут ездить даже грузины с оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии

Ездить без виз в страны Европейского Союза и смогут граждане Грузии, которые проживают на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, сообщает "Грузия Online".

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"Особенно важно то, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны для наших сограждан, которые проживают на оккупированных территориях. МИД, наши дипломатические представители за границей работают в 24-часовом режиме и будут максимально способствовать каждому из наших граждан, чтобы они максимально получили ту пользу, которую дает безвизовое путешествие по Европе", - заявил Джанелидзе.

Напомним, во вторник, 28 марта (23:00 27 марта по киевскому времени) начал действовать безвизовый режим Евросоюза для Грузии. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.