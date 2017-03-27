В Кремле прокомментировали игнорирование федеральными каналами акций протеста в России

В Кремле не считают игнорирование федеральными каналами акций протеста в России ограничением на получение информации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Относительно того, где кто что показывал – наверное, это не к нам вопрос. Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что они считают важным и значимым», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию, когда прошедшие в воскресенье несогласованные акции практически не освещались федеральными телеканалами, в то время как в интернете эта тема была на первом плане.

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«Это, вместе с тем, что бы ни показывали телеканалы, никоим образом не ограничивает возможности людей получать любую информацию», - считает он.

По словам Пескова, сегодня существует много каналов для получения информации, и говорить о том, что где-то она ограничивается или кем-то закрывается, совершенно неправомерно.

«Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении, распространении. Поэтому здесь, в данном случае, никаких ни опасений, ни озабоченностей быть не может», - считает он.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги прошли 26 марта по всей России. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.