Обыск в офисе ФБК Навального: люди в штатском вынесли технику, помещение опечатали (видео)

После обыска в офисе Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, закончившегося чуть позже полуночи 27 марта, неизвестные люди в штатском и двое полицейских вынесли оттуда компьютерную технику и, возможно, ещё какие-то вещи. Об этом сообщил сотрудник Фонда Дмитрий Масальский. В подтверждение он обнародовал видеозапись.

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По словам Масальского, обыск проходил в отсутствии директора и сотрудников ФБК и адвокатов, всех их с самого начала и до окончания мероприятия не пускали дальше лифтовой площадки.

Пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш сообщила, что сотрудников Фонда задержали.

"Эвакуация здания, задержание сотрудников до утра - все, только бы получить доступ к нашим компьютерам и информации о новых расследованиях. Как будто на нашу работу можно повлиять, украв технику", - написала в "Твиттере" Ярмыш.

Эвакуация здания, задержание сотрудников до утра - все, только бы получить доступ к нашим компьютерам и информации о новых расследованиях — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017

ФБК оцеплен полицией до сих пор. Никого не пускают pic.twitter.com/Bemi3Dov19 — Влад Романцов (@vlar_rus) March 27, 2017

"Это не обыск. Это кража техники людьми в погонах!!! Из офиса вынесли технику, включая мой ноутбук (по сумке определили)... Сам офис опечатали", - рассказала в "Твиттере" юрист ФБК Любовь Соболь.

В офис ФБК по-прежнему никого из сотрудников не пускают, около вход в него остается дежурить полиция. https://t.co/PWG1DUUedt — Соболь Любовь (@SobolLubov) March 26, 2017

Директор фонда Роман Рубанов в "Твиттере" сообщил, сотрудников ФБК в ОВД Даниловском допросили по уголовному делу ст.282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ст.318.

По состоянию на 9 утра 27 марта офис остается опечатанным.

Эвакуация здания, задержание сотрудников до утра - все, только бы получить доступ к нашим компьютерам и информации о новых расследованиях — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017

Сотрудников ФБК в ОВД Даниловском допросили по уголовному делу ст.282 и ст.318. — Рубанов Роман (@rrubanov) March 26, 2017

Как писал УНИАН, сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых акциях против коррупции, которые произошли в России 26 марта. Среди задержанных – руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.

Напомним, Навального задержали в воскресенье в Москве перед началом организованного им антикоррупционного митинга, проходившего в центре российской столицы.

По предварительным данным ОВД-Инфо, во время массовых протестов в Москве 26 марта на Тверской улице и около было задержано 1030 человек. Их развезли по 51 разным отделениям полиции. На данный момент еще не все задержанные отпущены из ОВД: как минимум 120 человек по-прежнему остаются в отделениях.

Как минимум в 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице (СК возбудил уголовное дело по 317 ст. УК). При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.

Большинство уже отпущенных из отделений задержанных оформили по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Им предстоят судебные разбирательства.