Задержанный российский оппозиционер Навальный будет находиться под админарестом до суда
Политику предъявлено обвинение по административной статье о нарушении правил проведения митингов.
Задержанный сегодня в Москве российский оппозиционер Алексей Навальный будет находиться под административным арестом до суда.
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Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.
«Задержанный сегодня в Москве Алексей Навальный будет находиться под административным арестом до суда. Суд завтра», - написала она.
Политику предъявлено обвинение по административной статье о нарушении правил проведения митингов.
Как сообщал УНИАН, Навального задержали сегодня в Москве перед началом организованного им антикоррупционного митинга, проходившего в центре российской столицы.
Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.
Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли до 10 тыс.человек. Сообщалось о задержании полицией около 600 его участников.