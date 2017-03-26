Задержанный российский оппозиционер Навальный будет находиться под админарестом до суда

Задержанный сегодня в Москве российский оппозиционер Алексей Навальный будет находиться под административным арестом до суда.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

«Задержанный сегодня в Москве Алексей Навальный будет находиться под административным арестом до суда. Суд завтра», - написала она.

Политику предъявлено обвинение по административной статье о нарушении правил проведения митингов.

Как сообщал УНИАН, Навального задержали сегодня в Москве перед началом организованного им антикоррупционного митинга, проходившего в центре российской столицы.

Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли до 10 тыс.человек. Сообщалось о задержании полицией около 600 его участников.