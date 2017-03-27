Количество задержанных во время акций протеста в Москве выросло до 930 человек

На антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека, сообщает "Дождь" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Среди задержанных есть, в том числе, и несовершеннолетние. Как отмечает издание "Медуза" со ссылкой на журналиста "Новых известий" Наталью Сейбиль, пятерых задержанных во время акции против коррупции в Москве подростков более четырех часов держали в автозаке у ОВД "Хамовники".

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Сейбиль со ссылкой на находившегося в том же автозаке студента Московской консерватории Даниила Пильчена рассказала, что задержанных не отпускали даже в туалет.

В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

При этом ранее сообщалось что некоторых задержанных допрашивают сотрудники Следственного комитета. Это может связано с уголовным делом о нападении на полицейского во время протестной акции.