Задержанных в Москве сотрудников Фонда борьбы с коррупцией оставили на ночь в полиции

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), задержанных 26 марта в офисе, оставили на ночь в отделе полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, передает Радио Свобода.

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Также до утра 27 марта в отделении полиции останется основатель ФБК Алексей Навальный, его задержали в центре Москвы, когда он вышел на акцию против коррупции.

Сотрудники ФБК вели интернет-трансляцию о массовых акциях против коррупции, которые произошли в России 26 марта. Среди задержанных – руководитель избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого подозревают в экстремизме.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в Москве полиция задержала сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые организовали в офисе трансляцию с акций протеста по всей России.

Ранее здание, где расположен офис ФБК, было эвакуировано через анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Кинологи никаких взрывных устройств не нашли. Затем ФБК отключили свет, трансляцию переключили на резервную студию.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе премьер-министра Дмитрия Медведева.