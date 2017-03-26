В Петербурге на акцию против коррупции пришли несколько тысяч человек

В Санкт-Петербурге на митинг против коррупции на Марсовом поле пришли около 10 тысяч человек, передает «Эхо Москвы». Часть митингующих затем отправились на Дворцовую площадь.

Читайте такжеВ Москве на митинге против коррупции вместе с Навальным задержали более 130 человек (фото)

Изнестно о задержании двух человек за антиправительственные плакатыВо время митинга неизвестный запустил дымовую шашку. Полиция не вмешивается в происходящее.

В Санкт-Петербурге акция против коррупции не была согласована под предлогом проведения на Марсовом поле акции в защиту традиционных ценностей. Организаторы антикоррупционного митинга заявили, что готовы присоединиться к мероприятию, поскольку считают «не врать и не воровать» традиционными ценностями.

Также в этот день еще в ряде городов России проходят антикоррупционные митинги, спровоцированные отсутствием реакции власти на обвинения в коррупции в адрес премьера РФ Дмитрия Медведева.

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выйти на акции протеста. Он заявил, что акции пройдут в 100 городах по всей России.

Его и еще более 100 участников акций задержала полиция.