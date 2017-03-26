Протесты в России: на улицы вышли до 70 тысяч человек по всей стране

21:24, 26 марта 2017
Мир
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В Москве по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

Иллюстрация REUTERS

Свыше 30 тыс. человек приняли участие в антикоррупционных акциях по всей России, без учета Москвы и Петербурга.

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Такие данные сообщила радиостанция «Эхо Москвы», сделав подсчет на основании данных местных СМИ, фото- и видеозаписей митингов и пикетов.

В Москве по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.

«Всего было объявлено о проведении акций в 100 городах, фактически митинги и пикеты прошли в 82», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодняшние протесты в России связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

Сообщалось о задержании полицией около 600 его участников, в том числе организатора акции Алексея Навального.

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Теги: #Россия#протесты