Протесты в России: на улицы вышли до 70 тысяч человек по всей стране
В Москве по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.
Свыше 30 тыс. человек приняли участие в антикоррупционных акциях по всей России, без учета Москвы и Петербурга.
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Такие данные сообщила радиостанция «Эхо Москвы», сделав подсчет на основании данных местных СМИ, фото- и видеозаписей митингов и пикетов.
В Москве по неофициальным данным, на акцию вышли до 30 тысяч человек, по данным полиции - 8 тысяч, в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.
«Всего было объявлено о проведении акций в 100 городах, фактически митинги и пикеты прошли в 82», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодняшние протесты в России связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.
Сообщалось о задержании полицией около 600 его участников, в том числе организатора акции Алексея Навального.