Российские федеральные каналы молчат о многотысячных антикоррупционных акциях

В России ни один из федеральных каналов не стал прерывать запланированные передачи, чтобы сообщить о многотысячных антикоррупционных акциях, которые прошли в Москве и в десятках городов по всей стране, в том числе, массовых задержаниях в центре Москвы.

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Как пишет «Дождь», Первый канал транслировал сериал «Романовы», канал «Россия» — мелодраму «Городская рапсодия», по НТВ шло шоу «Своя игра», по России 24 — документальный сериал о спецназе, по ТВЦ — мелодрама «Мусорщик», по Рен ТВ — сериал «Глухарь. В новостях за 16 часов на НТВ показали разгоны митингов в США и Йемене, а также рассказали о том, как в Москве прошел День земли.

Информация о протестных митингах не попала в число топ-новостей «Яндекса».

На первом экране сайта агентства РИА Новости об акции также не сообщается, главной новостью является сообщение о ранениях болельщиков в Белграде. ТАСС сообщение об акции озаглавил так: «Участникам несанкционированной акции в Москве грозят штрафы и аресты до 15 суток».

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

В большинстве городов акции не удалось согласовать. По оценкам ее организаторов, митинги пройдут как минимум в 84 городах.

В Москве, по данным полиции, в акции принимают участие порядка 7-8 тысяч человек. Уже задержаны более 130 человек, в том числе организатор акции Алексей Навальный. Полиция продолжает задерживать протестующих, применяя к ним дубинки.