В Москве на митинге против коррупции вместе с Навальным задержали более 130 человек (фото)

В Москве на несогласованной акции против коррупции задержали более 130 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального. Полиция продолжает задерживать протестующих, применять к ним дубинки, сообщает ОВД-Инфо.

Читайте такжеВ ходе акции протеста в Москве полиции помогают "дружинники"

По информации главного управления МВД по Москве, в несогласованной акции против коррупции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что оно занимается поиском человека, распылившего на Пушкинской площади газ раздражающего действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Москвы собрались тысячи демонстрантов, а также сосредоточено большое количество правоохранителей, в адрес которых участники акции кричат "Позор" и "Предатели народа". Правоохранители задерживают наиболее активных участников протеста с грубым применением силы.

Также в этот день еще в ряде городов России проходят антикоррупционные митинги, спровоцированные отсутствием реакции власти на обвинения в коррупции в адрес премьера РФ Дмитрия Медведева.