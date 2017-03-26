В Москве на митинге против коррупции вместе с Навальным задержали более 130 человек (фото)
В полиции заявили, что в акции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.
В Москве на несогласованной акции против коррупции задержали более 130 человек, в том числе организатора акции Алексея Навального. Полиция продолжает задерживать протестующих, применять к ним дубинки, сообщает ОВД-Инфо.
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По информации главного управления МВД по Москве, в несогласованной акции против коррупции приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.
«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тыс. человек», - говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что оно занимается поиском человека, распылившего на Пушкинской площади газ раздражающего действия.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Москвы собрались тысячи демонстрантов, а также сосредоточено большое количество правоохранителей, в адрес которых участники акции кричат "Позор" и "Предатели народа". Правоохранители задерживают наиболее активных участников протеста с грубым применением силы.
Также в этот день еще в ряде городов России проходят антикоррупционные митинги, спровоцированные отсутствием реакции власти на обвинения в коррупции в адрес премьера РФ Дмитрия Медведева.