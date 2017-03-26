На митингах против коррупции в российских городах задержали несколько десятков человек

Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 30 человек. На митинге в Южно-Сахалинске были задержаны как минимум пять человек; в Комсомольске-на-Амуре - шесть человек, передает Meduza.

Читайте такжеВ Кремле считают "незаконными" запланированные Навальным протесты против коррупции в России

Акции были запланированы в нескольких десятках российских городов. Во многих городах мероприятия под разными предлогами согласованы не были. Поводом для митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости и яхтах, которыми пользуется премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По данным СМИ, во Владивостоке на митинг пришли около тысячи человек. Задержания начались сразу после начала митинга - полиция выхватывала "самых активных" людей из толпы. После начала массовых задержаний часть митингующих переместилась к отделению полиции, куда отвезли задержанных.