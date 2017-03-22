Евродепутаты требуют от председателя ПАСЕ объяснений, почему он поехал в Сирию вместе с российскими депутатами
Член украинской делегации в ПАСЕ заявил, что члены не оставят это событие без реакции.
Группа Европейских консерваторов в ПАСЕ обратились к президенту Ассамблеи Педро Аграмунту за объяснениями относительно его визита в Сирию.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
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«Группа Европейских консерваторов в Парламентской Ассамблее Совета Европы обратилась к президенту ПАСЕ Аграмунту с требованием разъяснить ситуацию о его визите в Сирию вместе с группой депутатов российской Госдумы», - написал он.
Гончаренко сообщил, что ни украинская делегация, ни другие неравнодушные члены ПАСЕ не оставят это событие без реакции.
Ранее СМИ сообщили, что в Сирию прибыла делегация российских депутатов и депутатов ПАСЕ вместе с Аграмунтом. Как известно, делегация российских депутатов в ПАСЕ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.
После этого, председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что делегации других стран шокированы визитом президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию.