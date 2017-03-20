Австралийский парламент "слил" в интернет телефоны сотен политиков

В Австралии частные мобильные телефоны сотен федеральных политиков, бывших премьер-министров и высокопоставленных политических штатных сотрудников были опубликованы в интернете, пишет LB.ua со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеКомитет Конгресса США займется расследованием информации о прослушивании Трампа

По данным издания, это произошло вследствие того, что Департамент парламентских служб не удалил номера во время публикации информации о средствах, потраченных на оплату телефонных разговоров политиков.

В предыдущие годы данные о номерах телефонов полностью изымались из обнародованных в формате PDF документов. В этот раз их просто закрасили белым шрифтом, что не составляет проблемы для их раскрытия.

Единственными должностными лицами, телефоны которых были полностью удалены, стали высшие государственные деятели, включая премьер-министра Малкольма Тернбулла, казначея Скотта Моррисона, генерального прокурора Джорджа Брандиса и нескольких других.

В тоже время в Сеть попали телефоны таких бывших руководителей правительства, как Джулия Гиллард, Джон Говард, Пол Китинг, лидер оппозиции Билл Шортен и действующие члены правительства - вице-премьер Барнаби Джойс, министр обороны Кристофер Пайн, министр связи Митч Файфилд, лидер партии Зеленых Ричард Ди Натале и другие.

Департамент парламентских служб отрицает свою вину в утечке частной информации и возлагает ответственность на частного подрядчика Telco Management.