В Таиланде предотвратили попытку покушения на премьер-министра - СМИ

Тайские правоохранители в субботу обнаружили склад с оружием в доме одного из лидеров левого политического движения "Объединенный фронт за демократию против диктатуры", который находится в бегах, выступает против правящей партии "Народный союз за демократию" и поддерживает бывшего тайского премьера Таксина Чинавата. Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы нашли винтовку с оптическим прицелом. Мы гарантируем, что оружие предназначалось не для стрельбы по птицам, а для нападения на лидера страны", - сказал начальник полиции королевства.

Девять подозреваемых по делу были задержаны.

Таксин Чинават был премьером Таиланда с 2001 по 2006 год. Он является одним из основателей движения "красных рубашек", что пользуется массовой поддержкой среди жителей королевства, особенно в сельской местности. Правительство его младшей сестры Йинглак Чинават было отстранен от власти в мае 2014 года, когда в результате военного переворота премьером стал Прают Чан-Оча, ранее руководивший сухопутными войсками ВС страны.