Принц Таиланда будет утвержден новым королем 1 декабря - СМИ

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в тайской власти, передает ZN.ua.

На рассмотрении был вариант с утверждением кронпринца королем сразу после смерти Пхумипона Адульядета, однако Вачиралонгкорн попросил об отсрочке, чтобы оплакать потерю.

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В данный момент в стране при власти находится правительство военных.

Отец наследного принца был с ними в хороших отношениях, сохранив престол даже после переворота в стране в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, король Таиланда Пумипон Адульядет умер 13 октября в возрасте 88 лет. Он находился на троне с 9 июня 1946 года. Был коронован 5 мая 1950 года.