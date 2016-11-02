Принц Таиланда будет утвержден новым королем 1 декабря - СМИ
Наследный принц Маха Вачиралонгкорн будет утвержден новым королем Таиланда 1 декабря.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в тайской власти, передает ZN.ua.
На рассмотрении был вариант с утверждением кронпринца королем сразу после смерти Пхумипона Адульядета, однако Вачиралонгкорн попросил об отсрочке, чтобы оплакать потерю.
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В данный момент в стране при власти находится правительство военных.
Отец наследного принца был с ними в хороших отношениях, сохранив престол даже после переворота в стране в 2014 году.
Как сообщал УНИАН, король Таиланда Пумипон Адульядет умер 13 октября в возрасте 88 лет. Он находился на троне с 9 июня 1946 года. Был коронован 5 мая 1950 года.