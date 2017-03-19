В Барселоне тысячи людей протестуют против "сепаратистского переворота"

В Барселоне несколько тысяч человек сегодня приняли участие в акциях протеста с призывом "остановить сепаратистский переворот". Об этом сообщает издание La Razon.

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Акция, организованная активистами «Гражданского общества Каталонии», проходит под лозунгом «За свободу, демократию и сосуществование».

Маршрут шествия пролегал через центр города к площади, на котором расположено здание каталонского парламента.

По словам главы «Гражданского общества Каталонии» Хосе Доминго, акция была организована, чтобы оказать сопротивление сепаратистским движениям и остановить «институциональный государственный переворот».

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Конституционный суд Испании аннулировал резолюцию регионального парламента Каталонии, которой предусматривалась возможность проведения референдума о независимости Каталонии.

*** Власти Каталонии, северо-восточного региона Испании, при поддержке значительной части населения много лет стремится к отделению. Правящая коалиция Каталонии планировала не позднее сентября 2017 года провести референдум о независимости региона. В правительстве Испании уверяют, что не позволят провести голосование об отделении Каталонии, региона, который производит почти пятую часть ВВП страны.