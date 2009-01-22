В Анкаре обрушился 4-этажный дом: есть жертвы (фото)

Четырехэтажный дом обрушился сегодня в одном из районов на окраине турецкой столицы Анкары. По предварительным данным, погиб ребенок, четыре человека получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Причина обрушения пока неизвестна. Нет также данных о том, есть ли под завалами люди.

По информации телеканала TV-24, обрушившийся дом был только что построен.