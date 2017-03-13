Прокуратура Польши вызвала Дональда Туска на допрос

Окружная прокуратура Варшавы вызвала на допрос председателя Европейского совета Дональда Туска на среду, 15 марта, в связи с делом против бывших сотрудников спецслужб, передает Reuters.

Как заявил прокурор Михал Дзекански, Дональд Туск был вызван в качестве свидетеля по делу против экс-руководителей военных контрразведывательных служб, "которым было предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами другой страны без разрешения премьер-министра".

Читайте такжеКачиньский допустил, что Польша может выдать ордер на арест Туска - СМИ

Как отметил прокурор, данный вызов является обязательным. Но, по словам пресс-секретаря Туска, он не будет доступен до 15 марта из-за обязательств в Европейском парламенте.

Как отмечают польские СМИ, расследование сосредоточено на сотрудничестве польских разведслужб с Россией, в том числе по обмене информацией о катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту. Тогда Туск был премьер-министром Польши.

Как сообщал УНИАН, сегодня 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС переизбрали Туска председателем Европейского совета на второй срок.

Читайте такжеПорошенко поздравил Туска с переизбранием на посту президента Европейского совета

59-летний польский политик, экс-премьер-министр Польши Туск будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрание. По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандартов демократии".