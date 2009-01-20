Сегодня Барак Обама официально будет назван президентом США
08:49, 20 января 2009Мир
1633
На церемонии будут около 2 млн. человек
Барак ОБАМА сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го Президента США.
Как сообщает радио «Свобода», ожидается, что на церемонии будут присутствовать около двух миллионов человек.
В Вашингтоне усилены меры безопасности: тысячи полицейских и национальных гвардейцев патрулируют улицы, воздушное пространство и акваторию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter