Сегодня Барак Обама официально будет назван президентом США

08:49, 20 января 2009
Мир
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На церемонии будут около 2 млн. человек

Барак ОБАМА сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го Президента США.

Как сообщает радио «Свобода», ожидается, что на церемонии будут присутствовать около двух миллионов человек.

В Вашингтоне усилены меры безопасности: тысячи полицейских и национальных гвардейцев патрулируют улицы, воздушное пространство и акваторию.

 

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