Пророссийские политики готовят в Черногории "референдум" по крымскому сценарию - FT

Так они стремятся мобилизовать враждебно настроенных людей относительно присоединения Черногории к НАТО, передает Financial Times.

Милан Князевич, один из пророссийских политиков, который обвиняется в попытке госпереворота, заявил, что Черногория стала "полем испытания для геополитической конфронтации" между РФ и Западом.

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"Мы организуем популярный, консультативный референдум, который покажет, что большинство людей выступают против НАТО", - сказал Князевич.

Другой оппозиционный депутат Андрей Мандич также заявил о поддержке инициативы проведения неофициального голосования относительно членства Черногории в НАТО.

"Требования депутатов напоминают практику использования незаконных референдумов пророссийскими сепаратистами три года назад в Крыму и на востоке Украины для подрыва суверенитета страны", - заключает Financial Times.

Ранее специальный государственный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил российские государственные органы в причастности к попытке переворота во время выборов в стране.

Накануне издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве сообщило, что попытка государственного переворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была осуществлена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России.