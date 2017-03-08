С 28 марта граждане Грузии будут ездить в Шенгенскую зону без виз

Информация об этом была опубликована в официальном журнале Европейского Союза, как сообщает DW.

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"Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, расширению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов", - цитирует сообщение министерства агентство "Интерфакс". Ездить в страны ЕС без виз смогут и грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Совет ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.