Совет ЕС утвердил "безвиз" для Грузии, на очереди – Украина (видео)

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято сегодня в рамках заседания Совета ЕС по вопросам транспорта и энергетики, где вопросы, связанные с визовым режимом, были приняты без обсуждения.

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Также ожидается, что уже в этот вторник, 28 февраля, во второй половине дня начнутся межинституциональные переговоры (Европейский парламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) о предоставлении безвизового режима Украине.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых они действуют.

2 февраля Европарламент поддержал решение о предоставлении Грузии безвизового режима, а 14 февраля - одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 22 февраля решение относительно механизма и Грузии было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС. 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим с ЕС.