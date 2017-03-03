Повторно освобожденную Пальмиру показали с высоты птичьего полета (видео)
18:51, 03 марта 2017Мир
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Видео снято с борта дрона.
Иллюстрация REUTERS
В сети опубликовано видео, на котором показываются кадры освобожденной Пальмиры.
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Он пролетает над амфитеатром в Пальмире и над другими зданиями комплекса древних построек. На видео также сняты окрестности Пальмиры.
Войска Сирии 1 марта взяли историческую цитадель в Пальмире — замок, который возвышается над западными районами города. После этого на окраинах Пальмиры продолжались бои. Правительственная армия при поддержке ВКС России начала операцию по освобождению города после того, как она заняла стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры.
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