При поддержке "орлов" Путина войска Асада взяли Пальмиру

Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Вооруженные силы Сирии при поддержке НКП России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу", – цитирует агентство пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Сирийские правительственные войска и их союзники захватили историческую цитадель Пальмиры, которая была под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, в декабре прошлого года боевики ИГИЛ снова захватили древний сирийский город Пальмира, несмотря на удары российской авиации и войск сирийского правительства.