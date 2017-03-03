В сирийской Пальмире тяжело ранен российский генерал - СМИ

Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве, передает "Фонтанка.ру".

По данным СМИ, генерал-майор Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. "Фонтанка" утверждает, что это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

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"Он у нас. Сказать больше мы не имеем права", – сообщили изданию в 56-м отделении российского госпиталя.

Звание генерал-майора Милюхину присвоено указом Путина от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.

Как сообщал УНИАН, в Сирии в результате подрыва автомобиля 16 февраля погибли 4 российских военных. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой было авто с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.