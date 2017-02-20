В Сирии погибли четверо российских военных

В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли 4 российских военных. Это случилось еще 16 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четверо российских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

Читайте такжеРоссия договорилась с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Радиоуправляемый снаряд в автомобиле российских военных сработал после того, как колонна проехала около 4 км.

Напомним, в Сирии летом 2016 погиб капитан артиллерийских войск из Татарстана Марат Ахметшин.

Ранее сообщалось о как минимум 23 российских военнослужащих, погибших в ходе операции в Сирии. В декабря 2016 года стало известно, что военный из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров погиб 1 октября 2015 - в первые сутки после того, как было объявлено о начале спецоперации.