Швеция вернула военную службу по призыву из-за российской угрозы
Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв, сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо.
"Российская военная активность - одна из причин", - уточнила она, передает Русская служба Би-Би-Си.
С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты.
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Призывники будут служить 9-12 месяцев. Цель призыва - мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.
В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.
Швеция не входит в НАТО, как и Финляндия, но обе страны сотрудничают с альянсом. Соседние Норвегия и Дания являются членами НАТО.
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Пресс-секретарь министерства обороны Швеции также заявила, что 70% депутатов поддерживают планы правительства по укреплению вооруженных сил и более тесному военному сотрудничеству с соседними странами.
В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества. Этот шаг был воспринят многими экспертами как сближение Швеции и Финляндии с НАТО.
Швеция и Финляндия, где многие жители считают поведение России в балтийском регионе непредсказуемым, предпринимают различные шаги для усиления своей безопасности.
В начале 2016 года стало известно, что Швеция вернет своих военных на остров Готланд в Балтийском море, где во время холодной войны находилось около 20 тысяч солдат.
Финляндия готовится к возможной оккупации Россией расположенных в Балтийском море Аландских островов, заявлял летом 2015 года министр обороны страны Юсси Ниинистё.