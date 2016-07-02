Путин предупредил об ответной реакции РФ в случае вступления Финляндии в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО ситуация изменится, дал понять президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает РБК.

«Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска перестанут быть суверенными. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы дальше так и будем действовать? На полторы тысячи отвели войска и так и оставим?» — заявил Путин.

По словам Путина, Россия дорожит нейтральным статусом Финляндии, но с уважением отнесется к любому выбору финского народа.

«Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверно, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам нет. Мы не хотим. Но вы сами решайте, что вам нужно», — сказал Путин.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 июля в финском городе Наантали демонстранты устроили встречу российскому президенту Владимиру Путину, который прибыл с визитом в Финляндию, с "окровавленными" транспарантами с надписями "Путин-убийца", "Путин-ху*ло" и флагами Украины и Сирии.