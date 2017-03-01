Комиссия ООН обвинила армию Асада и Россию в умышленных ударах по больницам в Алеппо
Военные преступления во время боевых действий за Алеппо с июля по декабрь 2016 года совершали все стороны конфликта. В частности, сирийские войска и вооруженные силы России целенаправленно наносили удары по клиникам и другой гражданской инфраструктуре, сирийская армия применяла хлорный газ.
К таким выводам пришла Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирии. Отчет комиссии опубликовал Совет ООН по правам человека в среду, 1 марта, как сообщает DW.
Особенно жестко осудила комиссия атаку на гуманитарный конвой, в результате которого погибли 15 человек, а сирийское население не получило важных гуманитарных грузов. Ответственность за эту атаку комиссия возлагает на авиацию армии президента Сирии Башара Асада.
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Различным повстанческим группировкам комиссия в отчете забрасывает обстрелы жилых кварталов в западной части Алеппо. Вследствие обстрелов десятки гражданских погибли или получили ранения, среди них - женщины и дети.
Комиссия при Совете ООН по правам человека расследует преступления в Сирии, начиная с 2011 года. Расследование в отношении возможных военных преступлений во время боев за Алеппо Совет ООН по правам человека поручила комиссии в октябре прошлого года.
Представители комиссии предоставят полный список подозреваемых в военных преступлениях в сирийской войне органа ООН, который будет заниматься расследованием и привлечением к ответственности виновных в величайших преступлениях в Сирии. Об этом заявил Пауло Пинейро, председатель комиссии. Такой орган в данный момент находится в процессе формирования в Женеве.
Пинейру заявил, что причастность российских войск к конкретным преступлениям комиссия будет расследовать подробнее, поскольку в настоящее время отсутствуют конкретные доказательства, когда бомбардировки осуществляли сирийские, а когда - российские самолеты.
Напомним, после тяжелых боев за восточную часть Алеппо в конце декабря 2016 года стороны конфликта договорились об эвакуации гражданских и повстанцев за пределы города. Успех наступления правительственных войск в значительной степени был вызван поддержкой российской авиации.