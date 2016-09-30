В ООН создана особая комиссия для расследования атаки на гуманитарную колонну в Сирии
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун создал Комиссию ООН для выяснения полной картины нападения на колонну с гуманитарным грузом в окрестностях сирийского Алеппо, соврешенного 19 сентября.
Об этом сообщает Центр новостей ООН.
«Генеральный секретарь ООН принял решение создать Комиссию ООН по расследованию инцидента, связанного с гуманитарной операцией ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в Урум-аль-Кубре 19 сентября 2016», - говорится в заявлении Пан Ги Муна.
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Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Брайана, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.
Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.