В ООН создана особая комиссия для расследования атаки на гуманитарную колонну в Сирии

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Генеральный секретарь ООН принял решение создать Комиссию ООН по расследованию инцидента, связанного с гуманитарной операцией ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в Урум-аль-Кубре 19 сентября 2016», - говорится в заявлении Пан Ги Муна.

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Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению. По словам О'Брайана, пострадали по меньшей мере 18 из 31 грузовика.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.