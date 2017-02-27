Израиль нанес авиаудары по позициям ХАМАСа в Секторе Газа

17:24, 27 февраля 2017
Мир
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Израильские военно-воздушные силы в понедельник, 27 февраля, совершили авиаудары по нескольким объектам боевиков ХАМАСа в Секторе Газа.

Иллюстрация / REUTERS

По данным местных врачей, в результате авиаударов были ранены по меньшей мере четыре человека. Представитель Хамаса возложил на израильскую сторону "всю полноту ответственности" за эскалацию в Секторе Газа, как сообщает DW, ссылаясь на AP.

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Израиль, в свою очередь, обвиняет ХАМАС в попытке "нарушить суверенитет Израиля". Военные заявили, что в целом нанесли авиаудары по пяти позициям ХАМАСа в ответ на утренний ракетный обстрел юга страны. Как пишет информагентство, в результате утреннего обстрела Израиля никто не пострадал.

С лета 2014 года Израиль и ХАМАС основном соблюдают перемирие, однако временем боевики осуществляют единичные обстрелы израильских позиций из Сектора Газа.

Как сообщал УНИАН, недавно Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана.

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Теги: #авиаудар#Израиль#Газа