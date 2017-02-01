Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана

Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на заявление премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

На сайте министерства обороны уточняется, что строительство одобрил глава ведомства Авигдор Либерман. Миниобороны управляет территориями, которые оказались под контролем Израиля после войны 1967 года.

Читайте такжеООН выражает обеспокоенность строительством еврейских поселений

ООН называет эти земли оккупированными. Израильские власти считают, что эти земли находятся под контролем Израиля на законных основаниях.

Это уже третье объявление о строительстве новых домов на спорных территориях. 24 января минобороны объявило о строительстве 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана, а двумя днями ранее стало известно о планах Израиля построить 566 домов в Восточном Иерусалиме.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, американская сторона воздержалась. Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.