В Москве тысячи россиян принимают участие в Марше памяти Бориса Немцова (фоторепортаж, видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция согласована с мэрией Москвы и предполагает участие до 30 тыс. человек.

Перед началом мероприятия одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова провокатор облил зеленкой.

Участники акции после сбора на Страстном бульваре отправились по маршруту: Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары к проспекту Академика Сахарова.

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Цель марша – почтить память Немцова в связи с 2-ой годовщиной его убийства, «выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим ценностям и целям деятельности» политика, в частности, осудить политические репрессии и нарушение прав человека в России.

Участники акции держат в руках плакаты с портретами Немцова и цитатами с его высказываниями.

Также многие пришли с цветами, значками "Нет войне", желто-голубыми лентами.

Собравшиеся скандируют: "Путин - это война!", "Россия - без Путина!".

Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов возглавляют отдельную колонну людей, выступающих против репрессий в отношении граждан Украины.

«Мы собираемся пройти в Марше его памяти колонной друзей, выступающих против репрессий в Крыму и за освобождение украинских политзаключенных. Это не отдельное мероприятие или группа людей, мы вместе со всеми участниками Марша отдаем дань памяти Бориса Ефимовича. Уверены, что будь Борис Немцов жив, он не только поддержал бы нас, но и присоединился к нашим требованиям. Его убили еще и потому, что он публично выступал против войны с Украиной и в поддержку преследуемых украинцев. Лучшей памятью о Борисе будет продолжение этой борьбы и ее результат», - заявил Фейгин в комментарии корреспонденту УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.