В Москве будут митинговать в защиту украинских политзаключенных - адвокат

В Москве пройдет колонна митингующих в защиту незаконно заключенных в России украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.

Согласно его сообщению, колонна пройдет на марше памяти Бориса Немцова.

"У нас будет колонна на защиту украинских политзаключенных. Это будет не персональный призыв о поддержке, как это было в предыдущие два года. Мы объединяемся на защиту политически преследуемых в России и Крыму", - рассказал Фейгин.

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Сейчас митинг на стадии согласования с московскими властями, организаторы "Шествия Бориса Немцова" подают заявку на проведение массовой акции.

Напомним, Конституционный суд России признал законной статью 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность в случае, если три раза за полгода были нарушены правила проведения митингов.

Конституционный суд вынес это решение по жалобе гражданского активиста Ильдара Дадина, который стал в 2015 году первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за «неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий».