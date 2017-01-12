В столице Сирии произошел мощный взрыв, есть погибшие

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел в округе Кфар-Суса. Там, как отмечает Reuters, расположены ключевые объекты оборонной инфраструктуры.

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Как передает BBC, в результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек. По данным сирийской обсерватории по правам человека, еще несколько человек получили серьезные ранения.

Взрыв, по данным BBC, мог совершить террорист-смертник.