ФБР отказалось публично опровергнуть информацию о контактах команды Трампа с российской разведкой - CNN

CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Федеральное бюро расследований отклонило просьбу Белого дома публично опровергнуть появившиеся в СМИ сообщения о связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, которые якобы имели место во время американской президентской кампании 2016 года, передает РБК.

По словам собеседников телеканала, сначала глава аппарата Белого дома Райнс Прибус обратился к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу с просьбой заявить, что опубликованные данные являются ложными, и никаких контактов не было. По информации источников, встреча Прибуса и Маккейба состоялась на следующий день после выхода статьи в The New York Times, в которой говорилось о «связях» команды Дональда Трампа с российской разведкой во время президентской кампании.

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Позднее, рассказали собеседники, Прибус встретился уже не только с Маккейбом, но и с главой ФБР Джеймсом Коми с просьбой побеседовать с журналистами по поводу публикаций о предполагаемых связях команды Трампа с Россией.

Коми отклонил просьбу Белого дома, сославшись на то, что предполагаемые связи команды Трампа с Россией являются предметом продолжающегося расследования, отмечают собеседники CNN.

Сам Белый дом выпустил свое собственное опровержение публикации NYT, назвав ее полной ерундой.

В середине февраля NYT со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников сообщила, что члены избирательного штаба Трампа во время избирательной кампании связывались с высокопоставленными представителями российских разведывательных служб. Собеседники издания уверяют, что контакты были перехвачены американскими правоохранительными органами и разведкой примерно в то же время, когда начали появляться свидетельства того, что Россия пыталась повлиять на выборы при помощи взлома серверов Национального комитета Демократической партии США.