Європейським странам следует готовить ответы на кибератаки России накануне выборов - экс-чиновник Минюста США

Экс-сотрудник Минюста США, который работал в администрации бывшего президента страны Барака Обамы Джон Карлин заявил, что европейским странам необходимо быть готовыми к решительной реакции на попытки России вмешаться в ход избирательных процессов с помощью кибератак, передает Reuters.

Карлин подчеркнул, что США в свою очередь не сделали достаточно для защиты от хакерства и «слива» писем Демократической партии.

"То, что мы делали, было слишком поздно", - сказал Карлин, добавив, что в ЕС страны, где в ближайшее время состоятся выборы, должны подготовить действенные ответы на кибератаки.

Читайте такжеСтолтенберг констатирует рост количества кибератак на сайты Альянса в прошлом году на 60%

"Предвыборная кампания - это важно, и необходимо, чтобы не только Соединенные Штаты, но и партнеры, такие как Германия и Франция дали понять, что есть красная линия, которая будет сдерживанием, наша политика должна строиться на принятии мер, пока эти события не прекратятся ", - сказал Карлин.

В этом году выборы пройдут во Франции, Германии и Нидерландах.

Как сообщал УНИАН ранее, в Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны российских хакеров, в том числе на правительственные учреждения. Отмечается, что российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась, в частности отмечается рост количества кибератак на «незащищенные цели», такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, где хакеры пытаются добыть персональные данные или научные разработки.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на МИД Италии была совершена кибератака, которая длилась более четырех месяцев. Итальянские чиновники заподозрили Россию.