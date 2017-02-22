В России официально появились "войска" пропаганды

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Госдумы РФ.

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Шойгу добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной".

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Ранее сообщалось, что Европа, где Германия и Франция в этом году проведут выборы, строит оборону для противостояния возможным кибератакам России и дезинформации, что раскачивают западную политику.

Стоит отметить, что наиболее авторитетный институт внешней политики Швеции заявил, что Россия использовала поддельные новости, документы и дезинформацию в рамках скоординированной кампании по воздействию на общественное мнение и процесс принятия решений в скандинавской стране.