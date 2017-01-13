Европа накануне выборов готовится отражать атаки российской пропаганды – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Вопрос о российских «операциях влияния» приобрел новую актуальность после того, как спецслужбы США обнародовали отчет, согласно которому президент Владимир Путин организовал кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Как отмечает агентство, европейские страны и НАТО создают центры для выявления "поддельных новостей", укрепляют киберзащиту и отслеживают в соцсетях русскоязычные сообщества, ультраправые группы, политические партии, активность избирателей и лиц, принимающих решения.

Представители немецкой разведки отмечают, что Россия поддерживает евроскептические, антииммигрантские партии в Германии и странах ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не может исключить вмешательство России в нынешние выборы.

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"Мы не можем исключить, что операции, похожие на те, что мы видели в Соединенных Штатах, попытаются повлиять на французскую избирательную систему", – заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в недавнем интервью. "Я призываю всех установить наибольшую бдительность", – добавил он.

Один высокопоставленный чиновник Европейского союза, который отказался назвать свое имя, сказал, что нет сомнений в том, что Москва поддержит крайне-правые и популистские партий на выборах по всей Европе в 2017 году. Как пример чиновник привел громкое "Нет" на нидерландском референдуме по ратификации соглашения об ассоциации с Украиной.

"Мы видим дезинформационные атаки перед каждым голосованием, что представляет интерес для Кремля", – сказал другой источник ЕС. "Очень часто (результат – ред.) голосование... оказывается на пользу Кремля", – добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, наиболее авторитетный институт внешней политики Швеции заявил, что Россия использовала поддельные новости, документы и дезинформацию в рамках скоординированной кампании по воздействию на общественное мнение и процесс принятия решений в скандинавской стране.