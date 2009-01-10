Администрация Обамы поддержит власти Пакистана
17:59, 10 января 2009Мир
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Об этом заявил будущий вице-президент
Администрация нового Президента США Барака ОБАМЫ будет оказывать всемерную поддержку властям Пакистана.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил будущий вице-президент США Джозеф БАЙДЕН, посетивший Пакистан с официальным визитом.
В пакистанской столице Дж.БАЙДЕН провел серию встреч с Президентом страны Асифом ЗАРДАРИ, премьер-министром Юсуфом Разой ГИЛАНИ, а также с представителями пакистанского командования.
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