На юго-востоке Турции прогремел взрыв, украинцев среди пострадавших нет - посольство

23:51, 17 февраля 2017
Мир
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Известно про одного погибшего (ребенка) и 15 раненых.

Взрыв произошел в г.Віраншехір провинции Шанлыурфа / aa.com.tr

Граждане Украине по предварительной информации в результате взрыва на юго-востоке Турции, который состоялся поздно вечером 17 февраля, не пострадали.

Об этом сказано в сообщении украинского посольства в Турции в Twitter.

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"Взрыв в г. Вираншехир провинции Шанлыурфа. Погиб 1 ребенок, 15 человек ранены. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Пакистане 16 февраля произошел взрыв в одном из суфийских храмов на юге страны, погибли по меньшей мере 50 человек.

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Теги: #украинцы#посольство