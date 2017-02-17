На юго-востоке Турции прогремел взрыв, украинцев среди пострадавших нет - посольство

Граждане Украине по предварительной информации в результате взрыва на юго-востоке Турции, который состоялся поздно вечером 17 февраля, не пострадали.

Об этом сказано в сообщении украинского посольства в Турции в Twitter.

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"Взрыв в г. Вираншехир провинции Шанлыурфа. Погиб 1 ребенок, 15 человек ранены. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

#Взрыв в г.Вираншехир провинции Шанлыурфа-погиб 1 ребенок,15 человек ранены.По предварительной информ.среди пострадавших граждан Украины нет — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) February 17, 2017

Как сообщал УНИАН, в Пакистане 16 февраля произошел взрыв в одном из суфийских храмов на юге страны, погибли по меньшей мере 50 человек.