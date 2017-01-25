SaveMelania: в соцсетях массово просят спасти "бедную" Мелани Трамп, или хотя бы "дать сигнал", дважды моргнув

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп "плохо" относится к своей жене, ныне Первой леди, Мелании.

Даже на публичных мероприятиях она выглядит несчастной, и порой обреченной.

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Через это в соцсетях начали активно распространяться большое количество мемов, фото и видео с соответствующим хэштегом #SaveMelania.

УНИАН сделал подборку самых интересных и самых забавных из них.

Как сообщал УНИАН, церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.