В Багдаде прогремел третий взрыв за последние три дня: погибли 48 человек

Об этом сообщает BBC.

"Сорок восемь человек были убиты в Багдаде в результате третьего взрыва в иракской столице в течение трех дней", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что возле автосалонов в южной части города взорвался заминированный автомобиль. Более 50 человек были ранены.

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Также уточняется, что в среду погибли по меньшей мере 18 человек и четверо были убиты за день до этого.

Как сообщалось, ранее в Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.