В Багдаде прогремел третий взрыв за последние три дня: погибли 48 человек
17:39, 16 февраля 2017Мир
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В Багдаде прогремел третий за последние три дня взрыв, погибли по меньшей мере 48 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает BBC.
"Сорок восемь человек были убиты в Багдаде в результате третьего взрыва в иракской столице в течение трех дней", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что возле автосалонов в южной части города взорвался заминированный автомобиль. Более 50 человек были ранены.
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Также уточняется, что в среду погибли по меньшей мере 18 человек и четверо были убиты за день до этого.
Как сообщалось, ранее в Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.
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