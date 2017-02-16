В Багдаде прогремел третий взрыв за последние три дня: погибли 48 человек

17:39, 16 февраля 2017
Мир
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В Багдаде прогремел третий за последние три дня взрыв, погибли по меньшей мере 48 человек.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает BBC.

"Сорок восемь человек были убиты в Багдаде в результате третьего взрыва в иракской столице в течение трех дней", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что возле автосалонов в южной части города взорвался заминированный автомобиль. Более 50 человек были ранены.

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Также уточняется, что в среду погибли по меньшей мере 18 человек  и четверо были убиты за день до этого.

Как сообщалось, ранее в Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.

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Теги: #взрыв#теракт#Багдад