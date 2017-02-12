В Багдаде обстреляли правительственные кварталы (фоторепортаж, видео)

Ранее появилась информация о стычках демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

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Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктади ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, в корне изменить состав Независимой избирательной комиссии в преддверии назначенных на сентябрь региональных выборов.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к «зеленой зоне».

По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.