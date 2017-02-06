Не донес на друга: в России вынесли первый приговор по "закону Яровой"

В Астрахани мужчине впервые вынесли приговор за недонесение в соответствии с «пакетом Яровой». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Отмечается, что мужчину осудили за то, что он не сообщил правоохранителям об участии его знакомого в экстремистской группировке «Исламское государство».

"Осужденного зовут Улукбек Гафуров, он признан виновным в совершении преступления по статье 205.6 УК РФ" Несообщение о преступлении ", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что он якобы знал, что его знакомый прошел обучение в лагере подготовки боевиков и принимал участие в вооруженном формировании, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

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"Кировский суд Астрахани назначил ему штраф в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавили в прокуратуре.

Издание сообщает, что в ФСБ региона сообщили, что подсудимый полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. По информации представителя управления, Гафуров не заявил в правоохранительные органы о деятельности недавно осужденного на восемь лет колонии строгого режима гражданина Киргизии Равшана Акбарова.

Суд установил, что Акбаров якобы в 2015 году выехал на территорию Ирака в город Мосул, где добровольно вступил и прошел подготовку в террористическом центре ИГ. После окончания обучения он получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы и вступил в ряды структурного подразделения ИГ.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждает не только получение и хранение данных, но и вопросы расшифровки и анализа всего интернет-трафика.