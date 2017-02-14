Спорные Курилы: Япония направила протест России из-за присвоения имен пяти островам

Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал он.

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По его мнению, это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Суга также выразил мнение, что "именно наличие таких проблем (как переименование островов - Ред.) подчеркивает важность решения территориального вопроса".

Распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды подписал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Справка УНИАН. Курильские острова, которые в Японии называют Северной территорией, были оккупированы армией СССР еще во времена Второй мировой войны. Фактически Кремль и Токио так и не подписали мирное соглашение еще с тех времен. Поэтому японская сторона годами пытается добиться подписания мира и обсуждения с Москвой возвращения этих территорий.