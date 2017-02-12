СМИ сообщили о ранении главаря ИГИЛ аль-Багдади при авиаударе в Ираке

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Al Sumaria.

Издание об этом поинформировали источники в сфере безопасности.

По данным издания, удар с воздуха был нанесен по западной части города Каим провинции Анбар. По сообщению источников, боевик прибыл туда на съезд лидеров ИГ. Авиаудары, по словам собеседника агентства, были нанесены на основе данных разведки. Помимо аль-Багдади, ранения также получили несколько других террористических лидеров.

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В декабре 2016 года Государственный департамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая может поспособствовать задержанию ​Абу-Бакра аль-Багдади до $25 млн. Ранее ведомство предлагала вознаграждение в размере $10 млн.

Как сообщал УНИАН, трое турецких военных погибли в результате атаки российской авиации в районе сирийского города Эль-Баб.