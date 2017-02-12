В аэропорту Гамбурга из-за выброса неизвестного вещества пострадали около 50 пассажиров (фото)

Гамбургский аэропорт был полностью закрыт в воскресенье, 12 февраля, после выброса неизвестного вещества в зоне контроля пассажиров и ручного багажа, передает DW.

Проведена эвакуация. Сотни пассажиров были вынуждены на морозе ожидать на улице перед зданием аэропорта.

Примерно через час людей вновь впустили в терминал 1, сообщает агентство dpa. Однако зона контроля пассажиров и багажа, которая находится между первым и вторым терминалами остается закрытой.

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Полиция сообщает, что в аэропорту Гамбурга были прекращены все вылеты и посадки самолетов. Позднее аэропорт сообщил, что авиасообщение восстановлено. Были перекрыты также все подъезды к аэропорту, прервано железнодорожное сообщение.

Около 50 человек жалуются на жжение в глазах и кашель от раздражения, рассказал представитель полиции. Оборудованы пункты оказания первой помощи пострадавшим.

Спасательные службы предполагают, что инцидент связан с нарушением системы кондиционирования.

Ранее в результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали 37 человек.