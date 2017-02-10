Президенты Афганистана и США обсудили вопросы безопасности

9 февраля в офисе афганского президента сообщили, что Гани и Трамп обменялись взглядами на преодоление угрозы терроризма в Афганистане и соседних странах, передает Радио Свобода.

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В сообщении отметили, что Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом Афганистана, не сообщив больше деталей.

Сейчас в Афганистане находится около 8 тысяч 400 военных США для поддержки и тренировки афганских сил безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что за последние два года 44 военнослужащих Афганистана, которые проходили военную подготовку в США, сбежали с военных курсов, чтобы нелегально проживать в США вместо возвращения в Афганистан.